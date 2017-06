Schuttevaer Premium Weyts: ‘Geen reden om te twijfelen aan Seine-Schelde' Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 4 juni 2017, 16:48

‘Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de verdere realisatie of het nut van het Seine-Scheldeproject. Meer nog, de realisatie van het nieuwe kanaal in Noord-Frankrijk zit op koers. Tegen 2025 zal het operationeel zijn.' Dat bevestigde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op 1 juni in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken aan Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA).