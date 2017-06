Talenten Rotterdams Havenevenement op 8 juni bekend (video) Facebook

ROTTERDAM 3 juni 2017, 12:00

Alle finalisten voor het vierde Rotterdams Havenevenement, donderdagavond 8 juni bij het STC in Rotterdam, zijn bekend. Tijdens dit feestelijke event worden twee titels en drie prijzen uitgereikt aan talenten die leren en/of werken in de Rotterdamse haven.

1 / 1 Hoogtepunt van het Rotterdams Havenevenement 2016, met van links naar rechts: het Jong Haventalent 2015, de drie finalisten voor de titel Jong Haventalent 2016 en Havenman van het Jaar 2016. (Archieffoto Rotterdams Havenevenement) Hoogtepunt van het Rotterdams Havenevenement 2016, met van links naar rechts: het Jong Haventalent 2015, de drie finalisten voor de titel Jong Haventalent 2016 en Havenman van het Jaar 2016. (Archieffoto Rotterdams Havenevenement)

Het Rotterdams Havenevenement wordt aangeboden door Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en de STC-Group, in samenwerking met Marine Club Rotterdam, Jong Havenvereniging, SmartPort en RDM Centre of Expertise. Met de organisatie van het Havenevenement willen deze partijen onderstrepen dat de Rotterdamse haven een fantastische werk- en leerplek is voor talenten van ieder opleidingsniveau en op elke punt in zijn/haar carrière.

De Rotterdamse haven zit boordevol talenten. Talenten die bijdragen aan het succes van de Mainport en die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Op donderdagavond 8 juni worden twee titels en drie prijzen uitgereikt. De finalisten binnen alle categorieën zijn inmiddels bekend.

Jong Haventalent

Sinds 2009 organiseert de Jong Havenvereniging de verkiezing van het Jong Haventalent. De titel gaat jaarlijks naar een jonge professional met een visie op de Rotterdamse haven en de ambitie om daar iets mee te doen. De winnaar van Jong Haventalent is een jaar lang de ambassadeur en het rolmodel voor jong talent in de haven. Bovendien krijgt het Jong Haventalent de kans zich persoonlijk te ontwikkelen.

De volgende drie finalisten staan op 8 juni op het podium:

Lisa Westerhuis, Manager Customer Service bij Samskip

Kevin Tromp, junior Sales Manager bij European Bulk Services (EBS)

Renee Naaktgeboren, Tender Manager Offshore en Conversion bij Damen

Deze titel wordt uitgereikt door Erik de Neef, Havenman van het Jaar 2017 en voorzitter KRVE.

Beste Havenidee

Het Beste Havenidee wordt dit jaar voor de tweede maal uitgereikt op het Rotterdams Havenevenement en is een initiatief van RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam. Deze prijs wordt uitgereikt aan hbo-studenten die een innovatief idee of innovatieve toepassing ontwikkelen en uitvoeren voor de maritieme sector.

In de finale staan de volgende ideeën:

Onbemande logistieke schakel, door studenten van de opleiding Logistics Engineering van de Rotterdam Mainport University

Customisable Hydrophonic Rescue and Recovery Badge (CHRRB), door studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Hogeschool Rotterdam

Het beperken van onnodige uitwijkmomenten van barges, door een student van de opleiding Logistiek en Economie aan de Hogeschool Rotterdam

Deze prijs wordt uitgereikt door Henk de Bruijn, Manager Social Affairs, Havenbedrijf Rotterdam.

MCR-prijs

De MCR-prijs is een initiatief van de Marine Club Rotterdam. Deze netwerkorganisatie reikt ook dit jaar een prijs uit aan een talentvolle mbo'er van het Scheepvaart en Transport College die een echte ambassadeur is voor de haven.

De finalisten van dit jaar zijn:

Mathijs Vermeij, mbo-opleiding Maritiem officier alle schepen

Abdella Mohamed Ahmed, mbo-opleiding Allround operationeel technicus

Rowan Vendelbosch, mbo-opleiding Machinist railvervoer

Deze prijs wordt uitgereikt door Jan Overdevest, bestuur Marine Club Rotterdam.

Havenwerker van het jaar

De Rotterdamse haven biedt niet alleen ruimte aan talenten op mbo-, hbo- of universitair niveau. Ook zij die op vmbo-niveau betrokken zijn bij het binnenhalen van goederen dragen bij aan het succes en het imago van de haven. Erkenning hiervan is op zijn plaats, aldus de initiatiefnemers van deze prijs: Deltalinqs en de STC-Group. De prijs wordt uitgereikt aan een havenwerker die uitblinkt in collegialiteit, veiligheid, het bereiken van resultaten en die zich een jaar lang in wil zetten als ambassadeur van de haven.

De jury heeft de volgende twee finalisten geselecteerd:

Michel Koot - Rhenus Logistics

Fabian Lindenburg - APM Terminals Rotterdam

Deze titel wordt uitgereikt door Adriaan Visser, havenwethouder Rotterdam.

SmartPort Scriptieprijs

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. SmartPort is hét instituut dat optreedt als aanjager, organisator en financier van kennisontwikkeling en kennisdisseminatie door middel van wetenschappelijk onderzoek. De SmartPort Scriptieprijs wordt op 8 juni a.s. uitgereikt aan de beste scriptie van een universitaire student.

De finalisten van dit jaar zijn:

Daphne van Hal, Erasmus Universiteit Rotterdam. Scriptie over de impact van automatisering voor de retail sector

Maurits van Tol, Technische Universiteit Delft. Scriptie over een innovatieve routeplanner voor schepen die afval verwijderen in de haven

Julia Stelzig, Erasmus Universiteit Rotterdam. Scriptie over het optimaliseren van de truck logistiek

Deze prijs wordt uitgereikt door Michiel Jak, directeur SmartPort.

Aanwezig zijn

Geïnteresseerden die het talent in de haven een warm hart toedragen, zijn van harte welkom om bij het evenement aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de hoofdlocatie van de STC-Group, Lloydstraat 300 te Rotterdam. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start het programma. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar aanmelden is verplicht. Dit kan door hier uw gegevens achter te laten: havenevenement.stc-r.nl/