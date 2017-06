Tweede nieuwe autoafzetplaats binnenvaart op Maasvlakte Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 3 juni 2017, 12:00

Opnieuw heeft het Havenbedrijf een nieuwe autoafzetplaats op de Maasvlakte in gebruik genomen, de tweede binnen een half jaar. De autosteiger aan de Mississippihaven is ontwikkeld in overleg met Koninklijke BLN-Schuttevaer.

1 / 1 In korte tijd realiseerde het Havenbedrijf Rotterdam een tweede autoafzetplaats op de Maasvlakte, nu in de Mississippihaven. (Foto Havenbedrijf Rotterdam) In korte tijd realiseerde het Havenbedrijf Rotterdam een tweede autoafzetplaats op de Maasvlakte, nu in de Mississippihaven. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Eind vorig jaar was de primeur voor de afzetplaats naast het ponton van de FutureLand Ferry (havennummer 8360), nu is er een nieuw exemplaar in gebruik genomen aan de Mississippihaven (havennummer 7105) tegenover de ligplaatsen van EMO. Voorheen konden schippers hier hun auto afzetten op de openbare loswal, maar die plek was toe aan vervanging.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe autosteiger maakte het havenbedrijf gebruik van de inzichten van de bij BLN-Schuttevaer aangesloten varende ondernemers Jacco Theunisse, Willibrord Waardenburg en Johnny Schapers.

De oplevering van de nieuwe binnenvaartvoorzieningen past bij het streven van het Havenbedrijf Rotterdam om het vervoer over water naar het achterland te bevorderen. (DvdM)