De reparatie van de nieuwe sluis van Ivoz-Ramet gaat mogelijk nog maanden duren. Dat blijkt uit een email van het ministerie van Publieke Werken in Wallonië. In de mail wordt geantwoord op vragen die de redactie van Schuttevaer eerder stelde over de stremming die al meer dan een jaar duurt.