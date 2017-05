Schuttevaer Premium Steiger Emmerich voor zesde keer stukgevaren Facebook

EMMERICH 30 mei 2017, 15:16

De aanlegsteiger in de Rijn ter hoogte van de Pegel Emmerich is zondag 28 mei opnieuw stukgevaren. De dader is doorgevaren. Het is al de zesde schadevaring sinds 2012. De steiger was net twee weken weer in gebruik.