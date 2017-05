Schuttevaer Premium Angst voor omgekeerde modal shift in Helmond (video) Facebook

Twitter

Email HELMOND 30 mei 2017, 09:49

De binnenvaart dreigt lading te verliezen in Helmond. De gemeente Helmond wil de sluizen niet verruimen en gaat ook nog eens vanaf 1 juni de bedieningstijden van bruggen en sluizen in de gemeente beperken. Het risico bestaat dat ForFarmers en Voergroep Zuid gaan kiezen voor vervoer over de weg.