Rijkswaterstaat plaats donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni de gerepareerde brug Schuilenburg (Skûlenboarch) terug over het Prinses Margrietkanaal tussen Jistrum en Heechsân (Hoogzand). Het kanaal is tijdens de werkzaamheden donderdag volledig en vrijdag gedeeltelijk voor het scheepvaartverkeer gestremd.

Stremming

De vaarweg is op donderdag 1 juni van 07:00 uur tot 20:00 uur voor al het scheepvaartverkeer gestremd. Vanaf donderdag 1 juni 20:00 uur tot vrijdag 2 juni 16:00 uur is alleen de noordelijke doorvaart open voor de scheepvaart. De scheepvaart is hierover geïnformeerd.

De brug werd 17 januari jl. aangevaren door een binnenvaartschip. Vanaf dat moment is de brug afgesloten voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat verwijderde vrijdag 24 maart het beweegbare deel van de brug. Dit deel is op een werf in Groningen gerepareerd. Het draaimechanisme van de brug is vervangen en een aantal onderdelen is weer hersteld. De verwachting is dat de brug weer minstens vijf jaar mee kan. (DvdM)