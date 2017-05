Wandelen door Beatrixsluis: een ware belevenis Facebook

NIEUWEGEIN [update] 24 mei 2017, 16:00

Ruim 1300 bezoekers trokken op de Dag van de Bouw zaterdag 20 mei over het bouwterrein bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Veel volgen het project al sinds de uitvoering vorig jaar september startte.

'Een ware belevenis' en 'super dag gehad en alles van dichtbij kunnen zien' hoorden Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk na afloop. De stevige hagelbui halverwege de dag had niemand weggejaagd. Veel bezoekers vonden het bijzonder om nu in de nieuwe kolk van de Prinses Beatrixsluis te mogen lopen, waar straks het water door de nieuwe sluiskolk stroomt.

In de tent zat een inwoonster uit Tull en 't Waal na sluitingstijd bij te komen van de flinke wandeltocht door de bouwput: 'Ik woon hier al meer dan vijftig jaar en watverandert alles nu snel. Ik fiets iedere week hierlangs, speciaal om te kijken. En ik vaar ook nog eens regelmatig door de sluis. Ik heb zoveel informatie gekregen nu, geweldig.'

Verbazing

De nieuwe dijk, diepwanden, sluishoofden, de wandeltocht deed alles aan. Kinderen vermaakten zich met kleine en grote graafmachines. De sluishoofden oogstten verbazing. Zo groot, dat bezoekers bijna dachten dat dat de nieuwe sluiskolk was. Het zijn 'slechts' de plekken waar straks de sluisdeuren komen te zitten.

Bijna iedereen wandelde door naar kazemat Schalkwijkse Wetering. Van verre al niet te missen en opgetakeld in het grote rode Mammoetportaal. Bijna aanraakbaar dichtbij was de kazemat wel heel indrukwekkend.

Trots

Een familie: 'We hebben alles gezien, en wat nou zo leuk is, is niet alleen de uitleg die we overal kregen, maar ook om te zien hoe trots en enthousiast iedereen is die hieraan werkt.'

In de tent konden bezoekers al virtueel door de nieuwe sluis wandelen of varen.

Monumentendag 9 september

Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk zijn verheugd met de grote belangstelling. De volgende publieksdag is alweer gepland: zaterdag 9 september, Monumentendag. En daarnaast houdt Sas van Vreeswijk maandelijks een excursie over het bouwterrein. Op Facebook worden deze aangekondigd.