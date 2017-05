Portaal van Vlaanderen weer open voor publiek Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 20 mei 2017, 22:38

Het haveninformatiecentrum ‘Portaal van Vlaanderen' kan zich weer presenteren aan het publiek. Donderdagmiddag 18 mei werd het tijdelijk onderkomen aan de Binnenvaartwet in Terneuzen geopend met het hijsen van zeven vlaggen en daarna een feestelijk openingsweekend.

1 / 1 Een nieuw tijdelijk onderkomen voor het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. (Foto Adri van de Wege) Een nieuw tijdelijk onderkomen voor het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. (Foto Adri van de Wege)

Het oude gebouw van Portaal van Vlaanderen aan de Zeevaartweg naast de Westsluis stond bouw van de Nieuwe Sluis in de weg en is inmiddels gesloopt. Op de nieuwe locatie komt half juli, als de gunning aan de aannemer bekend is, ook de 150 m2 grote informatiecentrum van het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Over twee jaar verhuist het haveninformatiecentrum naar een nieuwe ruimte in het in aanbouw zijnde Sluiswachtercomplex aan de Kennedylaan.

In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei is Portaal van Vlaanderen open voor publiek. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals rondritten met het treintje, kinderanimatie, interessante presentaties, muziek en verschillende informatiestands. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u kennis maken met het vernieuwde informatiecentrum. De toegang en alle activiteiten zijn gratis. Na het openingsweekend is het centrum geopend van maandag t/m zondag met dagelijks rondleidingen en vaartochten. (AW)