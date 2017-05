Schuttevaer Premium Walstroom gaat voor veiligheid Facebook

ROTTERDAM [update] 19 mei 2017, 16:00

Ook het containerschip Vios van Jacob Kuipers moet in Rotterdam aan de walstroom. Dat heeft de kantonrechter in Rotterdam bepaald. Het betoog dat stroomkabels in het gangboord een veiligheidsrisico zijn en in strijd met de Arbowet en scheepvaartreglementen, wees de rechter af. Het schip zou afgemeerd niet in bedrijf zijn en de reglementen alleen van toepassing tijdens de vaart.