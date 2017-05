ACM laat havenondernemers karteltest doen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 17 mei 2017, 12:00

Meer dan 3500 Amsterdamse en Rotterdamse havenondernemers zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) per brief gewaarschuwd tegen overtreding van de basisregels voor eerlijke concurrentie. Ze zijn uitgenodigd een online ‘Karteltest Haven' te doen.

Ondernemers kunnen met deze test anoniem nagaan welke risico's op overtreding van de concurrentieregels er voor hun onderneming kunnen zijn. Eerder onderzoek in de haven- en transportsector wees uit dat 70% van de ondernemers zich houdt aan de regels, maar een te grote groep is volgens de ACM bereid de regels te overtreden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemingen de basisregels onvoldoende kennen. Zo'n 20% van de bedrijven weet niet dat prijsafspraken verboden zijn. Ruim de helft daarvan weet niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten.

Verboden afspraken

Havens en Transport is één van de thema's van de ACM. Met een brief vraagt de handhaver de aandacht van ondernemers in en rond de haven voor kartels. ‘Kartels zijn verboden afspraken tussen concurrerende ondernemingen die eerlijke concurrentie verhinderen, zoals afspraken over prijzen of het verdelen van klanten. De ondernemingen die de fout in gaan benadelen andere ondernemingen die wel eerlijk concurreren. Kartels schaden daarmee niet alleen andere ondernemingen maar ook de internationale concurrentiepositie van de havens. Uiteindelijk zijn de consumenten de dupe van kartels', aldus de ACM.

Naast het geven van voorlichting, treedt de ACM op tegen kartels. Er lopen verschillende onderzoeken naar overtredingen van de Mededingingswet in de haven- en transportsector. (DvdM)