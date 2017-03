Schuttevaer Premium Informeel VHF-gesprek taboe Facebook

WEENER 25 maart 2017, 07:00

Het moet afgelopen zijn met informeel taalgebruik over de marifoon op de Ems in Noord-Duitsland. Dat stelt de Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) na onderzoek van de aanvaring van de coaster Emsmoon met de Friesenbrücke bij Weener op 3 december 2015. Die was namelijk het gevolg van een cruciale communicatiefout.