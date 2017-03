Schuttevaer Premium Aanzienlijk minder lading op Donau Facebook

Twitter

Email MÜNCHEN 23 maart 2017, 17:46

Het goederenvervoer over water in Beieren is in 2016 afgenomen. Vorig jaar sloegen de Beierse havens 7,17 miljoen ton aan goederen over, 2,8% minder dan het jaar daarvoor.