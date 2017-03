Schuttevaer Premium Amsterdam in 2030 kolenvrij Facebook

Amsterdam 21 maart 2017, 17:00

Het Havenbedrijf Amsterdam verwacht dat in 2030 geen kolen meer worden overgeslagen in Amsterdam. Het Havenbedrijf zet daarom in op een versnelling van de energietransitie en maakt ruimte voor activiteiten die bijdragen aan de duurzame en circulaire economie.