Zwolle 18 maart 2017, 15:00

De provincie Overijssel laat het idee om het kanaal Almelo-De Haandrik geschikt te maken voor schepen van 1000 ton nog niet vallen. Dit jaar wordt in een specifiek op het kanaal gericht maatwerkonderzoek onderzocht of goederenvervoer over water voor bedrijven in de regio rendabel is en wat het effect is van opwaardering naar 1000 ton. In de afgelopen jaren werd het kanaal opgewaardeerd van 600 naar 700 ton.

Rekenkamer Oost: opwaardering kwam te laat en is te beperkt

Beroepsvaart laat lichte groei zien

Door Willem de Niet

Met het initiatief voor het nieuwe onderzoek reageert de provincie op het rapport ‘De vaart er in houden' van de Rekenkamer Oost, dat eind januari aan de provincie werd aangeboden. In dat rapport wordt geconcludeerd dat de onlangs afgeronde opwaardering van het kanaal te laat kwam en te beperkt was. Er had beter direct kunnen worden ingezet op een schaalgrootte van 1000 ton. De recente opwaardering kostte 18,9 miljoen waarvan 11,7 miljoen kwam uit het reguliere budget voor beheer en onderhoud.

Herhaling

De provincie gaat overigens ‘op herhaling', want ook in 2009 werden de kosten en baten van een opwaardering naar 1000 ton al eens, zij het in een quick scan, uitgevoerd. Op grond daarvan werd geoordeeld dat die opwaardering te duur (40 miljoen euro) zou worden, waarna het idee werd verlaten en de opwaardering tot 700 ton verder werd uitgewerkt.

De Rekenkamer Oost constateert in het bovengenoemde rapport dat dit besluit tot is genomen op basis van inconsistente informatie. In de quick scan scoorde de opwaardering tot 1000 ton negatief, mede als gevolg van de kosten van de bruggen die vervangen zouden moeten worden. Maar uit het plan van aanpak voor de opwaardering tot 700 ton, bleek dat de bruggen sowieso moesten worden vernieuwd, omdat ze aan het einde van hun levensduur waren.‘Wanneer deze kosten buiten beschouwing zouden zijn gelaten, zouden deze alternatieven minder negatief en mogelijk zelfs positief hebben kunnen scoren in de quick scan', aldus de Rekenkamer Oost in ‘De vaart er in houden'.

Bij de nieuwe actie rond het kanaal is de samenwerking tussen de provincies Overijssel en Drenthe en de betrokken gemeenten cruciaal, aldus de Rekenkamer Oost. Bijna 20 jaar geleden, in 1998, werd al eens het Overlegplatform vaarweg Almelo-Coevorden (OPAC) opgericht. Daarin vertegenwoordigd waren de provincies Drenthe en Overijssel, de gemeentes Coevorden, Hardenberg, Twenterand en Almelo, de Industrievereniging IVC (Coevorden), de KvK's Drenthe, Regio Zwolle en Enschede en Rijkwaterstaat.

Kip of ei-verhaal

In het rapport ‘En nu de tonnage nog' (2009) van de Rekenkamercommissie Coevorden, naar aanleiding van het noodlijdende bestaan van het Regionaal Overslagcentrum Coevorden, wordt gesteld dat het OPAC al sinds 2003 een slapend bestaan leidt. ‘De reden hiervan is dat Overijssel heeft aangegeven pas iets aan opwaardering van het kanaal te willen doen als er ook schepen varen. Maar als het kanaal niet wordt opgewaardeerd, is het economisch minder aantrekkelijk om te gaan varen, omdat er onvoldoende grondstoffen en/of containers tegelijk kunnen worden vervoerd. Dit is het zogenaamde kip of ei-verhaal', adus de commissie.

In 2017 stelt de Rekenkamer Oost in haar eerste aanbeveling nog steeds hetzelfde. Die aanbeveling begint met: ‘Verzoek aan Gedeputeerde Staten (GS) onderzoek te doen naar de vraag of opwaardering tot 1000 ton voldoende potentie heeft en zo de patstelling ten aanzien van het kanaal (eerst meer schepen dan investeren versus eerst investeren dan meer schepen) te doorbreken.'

In de brief van medio februari van GS aan Proviciale Staten wordt nog geschreven: ‘De benodigde middelen zijn inmiddels beschikbaar en begin 2017 gaat het project rondom het kanaal van start'. Dat laatste gaat niet helemaal op. Begin maart laat een woordvoerster van de provincie weten dat het voorstel eerst nog in Proviciale Staten moet worden behandeld en dat op dit moment wordt uitgezocht of, en zo ja welke, aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd om de opdracht voor het maatwerkadvies te kunnen verstrekken.

Jaarcijfers

In Aadorp werden in 2016 1897 schepen geteld, 7% minder dan in 2015. Die daling komt echter voor rekening van de recreatievaart die 11% inleverde; in 2014 was het minus 8%. De verruimde bedieningstijden, inclusief bediening op zondag in het vaarseizoen hebben duidelijk niet het gewenste effect gehad.

De beroepsvaart scoorde in 2016 2% hoger met 714 schepen die samen 127.772 ton vracht vervoerden, een plus van 4%. Het jaar ervoor daalde de hoeveelheid vracht nog met 15%.