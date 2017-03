Schuttevaer Premium OPINIE: Rust bruggen uit met alarmeringssysteem Facebook

Brugaanvaringen komen zo vaak voor dat vaarwegbeheerders eens zouden moeten onderzoeken of een alarmeringssysteem mogelijk is. Bij tunnels weet men vaak schade als gevolg van te hoge vrachtwagens op die manier te voorkomen. Met sensoren op de brug zouden ook schippers gewaarschuwd kunnen worden.

1 / 1 Meestal blijft het bij een ravage als de brug lager blijkt dan de stuurhut. Maar dat het levensgevaarlijke situaties oplevert is buiten kijf. (Foto Sander Wels) Meestal blijft het bij een ravage als de brug lager blijkt dan de stuurhut. Maar dat het levensgevaarlijke situaties oplevert is buiten kijf. (Foto Sander Wels)

Schaalvergroting scheepvaart leidt tot groeiend aantal brugaanvaringen

‘Oorzaken blijven onnodig uit de pers'

Door Sander Wels

Een brugaanvaring kost soms alleen een lampje, vlaggenstok of radar, andere keren is het ernstig en worden stuurhutten er totaal afgevaren en drijft of vaart het schip soms zelfs onbestuurbaar verder. Zo nu en dan zijn er ook dodelijke slachtoffers te betreuren. Door de schaalvergroting in de scheepvaart zullen dit soort aanvaringen naar verwachting steeds vaker gebeuren.

Na aanvaringen met bruggen verschijnen er op de sociale media (vaak) voorspelbare reacties. Schippers begrijpen in de eerste plaats niet dat bruggen in hoogte niet worden aangepast aan de schaalvergroting. Enige reflectie op de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep en medeleven met de veroorzaker komen soms ook tot uiting. Voor het aanvaren van een vaste brug is de schipper verantwoordelijk.

Bedienaars

Het aanvaren van een beweegbare brug kan meerdere ‘verdachten' hebben. Onderzoek moet daarover uitsluitsel geven. De uitkomsten van zo'n (langdurig) onderzoek halen het nieuws niet, omdat ze niet worden gepresenteerd via een persbericht. Nalatigheid van een brugwachter haalt het nieuws evenmin, want een beheerder loopt er niet mee te koop dat een bedienaar een fout heeft gemaakt. Dat heeft vooral te maken met de aansprakelijkheid. Na een brugincident zegt de woordvoerder in de regel, dat men de uitkomsten van het onderzoek afwacht. Maar de beheerders weten meestal al snel wat en hoe het heeft kunnen gebeuren. Die informatie wordt later ook meegenomen in het onderzoek.

Toch zouden beheerders en schippers bij publicatie van de uitkomsten kunnen leren. Beheerders zouden ook van elkaar kunnen leren.

De schippers zouden kunnen leren dat ze beter moeten communiceren, omdat ze vaak een beweegbare brug passeren op de ‘automaat'. Er ontstaat vaak een sfeer van ‘ze (bedienaars) zien me toch komen, hij ziet toch dat het waait, hij moet toch snappen dat er in de afvaart stroom gaat en ik hem lastig kan houden en dus meer recht heb om door te varen dan die ander?'

Grote schepen claimen ook regelmatig voorrang door hun gedrag ten opzichte van de kleine(re) schepen.

Bruggegevens

De brughoogtes en waterstanden zijn bekend bij de schipper, waarbij voldoende rekening moet worden gehouden met de variabelen. De variabelen op de kanalen zijn de gemiddelde waterstanden waarmee de beheerders en bedienaars werken en de windrichting en kracht daarvan, omdat dat een opstuwend effect kan hebben op de hoogte van het wateroppervlak op een deel van het kanaal.

De hoogte van het eigen schip is ook een variabele, maar een schipper dient die te weten.

De openingstijden van spoorbruggen liggen vast en als schepen daar bij hoogwater goed rekening mee houden, kan het passeren een vloeiende beweging zijn. Het goed voorbereiden van je reis en communiceren met de brugbedienaar is daarbij van groot belang. Daarvoor moet je dan wel dezelfde nautische taal kunnen spreken. Niet alle bedienaars kunnen ‘nautisch denken' en niet alle schippers kunnen zich goed verstaanbaar maken.

Apparatuur

De kennis van de hoogte van de bruggen ten opzichte van NAP en de waterstanden hoort bij een goede reisvoorbereiding. Daarnaast hebben de beheerders peilschalen geplaatst op voldoende afstand en/of op de brugpijlers, alsmede borden met het marifoonkanaal erop. Al die informatie moet het veilig passeren van de bruggen kunnen waarborgen. De praktijk is soms echter anders, zeker bij slecht zicht en mist.

Intussen bestaat er apparatuur voor schepen om te meten of het schip de brug gaat raken of niet. Maar wellicht is het efficiënter als de vaarwegbeheerder zich hierop toelegt.