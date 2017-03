Schuttevaer Premium Antwerpen vervangt stadsdroogdokken Facebook

Op de Ravenstein-werf in Deest wordt momenteel de laatste hand gelegd aan twee drijvende droogdokken die bestemd zijn voor de haven van Antwerpen. Zij vervangen de oude stadsdroogdokken op het Eilandje, die geïntegreerd worden in het Maritiem Museum (in wording).