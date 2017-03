Schuttevaer Premium Binnenvaart groeit in Duitse Rijnhavens Facebook

Twitter

Email 15 maart 2017, 09:37

De binnenvaartoverslag van het havenverbond RheinCargo (zeven Rijnhavens in Neuss, Düsseldorf, Keulen en omgeving) is in 2016 met 4,4% gestegen tot 28 miljoen ton.