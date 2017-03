RWS bereidt Nieuwe Sluis Terneuzen voor Facebook

Rijkswaterstaat werkt enkele weken in maart en april aan de noordbrug van de Westsluis in Terneuzen. Er wordt onderhoud gepleegd en de sluizen worden geschikt gemaakt voor bediening op afstand. Deze werkzaamheden veroorzaken beperkte hinder voor het scheepvaartverkeer.

Het voormalig districtskantoor van Rijkswaterstaat maakt plaats voor de Nieuw Sluis Terneuzen. Na ontmanteling worden de materialen opnieuw gebruikt bij verbouw van kinder- en jeugdkliniek Emergis in Kloetinge. (Foto Adri van de Wege)

Hinder op weg en water

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet de noordbrug omhoog blijven staan. Het wegverkeer kan daardoor alleen gebruikmaken van de zuidbrug van de Westsluis. Wanneer schepen de sluis in- of uitvaren, kunnen beide bruggen omhoog staan. In die situatie is er hinder voor het wegverkeer.

De sluisbedienaar houdt zoveel mogelijk rekening met de dienstregeling van de buslijnen. Er zijn bloktijden ingesteld van 07.30 tot 08.00 uur en 16.45 tot 17.15 uur. Op die tijden varen er in principe geen schepen door de Westsluis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld bij de passage van een schip dat vanwege de diepgang alleen met hoogwater de Westerschelde op kan.

Stremmingen

In verband met de werkzaamheden is de Westsluis op de maandagen 17 en 24 april 2017 gedurende 24 uur gestremd voor de scheepvaart en op maandag 1 mei gedurende 12 uur. Er is op die dagen geen hinder voor het wegverkeer.

Rijkswaterstaat loopt met het grootschalig onderhoud aan de West- en in het najaar ook aan de Oostsluis vooruit op de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in het 4e kwartaal dit jaar begint. Er is dan minder capaciteit beschikbaar omdat de Middensluis buiten bedrijf wordt gesteld. De Oost- en Westsluis worden in optimale conditie gehouden, zodat er in de realisatiefase van de Nieuwe Sluis Terneuzen zo min mogelijk overlast is voor scheepvaart en wegverkeer.

Rijkswaterstaatsgebouw

Het voormalig districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen staat leeg en moet plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. In plaats van slopen wordt het pand ontmanteld en krijgen de materialen een nieuwe bestemming: de nieuw te (ver)bouwen kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal worden hergebruikt en dat een ggz-instelling op deze schaal een bijdrage levert aan de circulaire economie. (DvdM)