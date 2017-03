Schuttevaer Premium Kooyhaven officieel open Facebook

DEN HELDER/HOLLANDS KROON 9 maart 2017, 11:03

Er is bijna 18 jaar over gesteggeld, maar nu is de Kooyhaven bij Den Helder toch eindelijk officieel in gebruik genomen. Gelijktijdig heeft zich een eerste gebruiker gemeld. De Helderse rederij GloMar Offshore gaat aan dee kade een vestiging openen.