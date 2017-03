Hoog water bedreigt aangevaren stuw Grave Facebook

GRAVE 8 maart 2017, 21:47

Een kleine hoogwatergolf op de Maas bedreigt het stuwcomplex in Grave. Voor zaterdag wordt een waterafvoer van 800 m3/s voorspeld. Het af te voeren water kan als gevolg van de schadevaring van 29 december alleen via de zuidstuw van Grave worden afgevoerd. De sluis daar is tot nader bericht 's nachts gestremd van 22:00 tot 06:00 uur en overdag voor maximaal 2 uur per keer. Rijkswaterstaat adviseert de scheepvaart dringend via Weurt te varen.

Rijkswaterstaat heeft een kleine uitspoeling van het stortebed achter de stuw geconstateerd. Dit heeft geen ernstige gevolgen op dit moment. Er is wel besloten het stortebed met grote stenen afkomstig uit een depot van de Oosterschelde te verzwaren. Een klein deel is reeds aangebracht.

Als gevolg van de hoge stroomsnelheid door de stuw kan het storten van de stenen pas maandag worden hervat bij een debiet kleiner dan 500m3/s. Om verdere uitspoeling te voorkomen is het noodzakelijk om het debiet door de stuw te verminderen. Het verminderen van het debiet wordt gerealiseerd door te bufferen op de bovenliggende stuwpanden en extra te spuien door de sluizen Weurt en Grave. Als gevolg daarvan is tot nader bericht één sluis gestremd bij Weurt, zolang het waterpeil in de Waal lager is dan in het Maas-Waalkanaal.

Bij sluis Grave wordt maximaal 2 uur gespuid om aansluitend de wachtende scheepvaart weg te schutten. Vervolgens wordt weer 2 uur gespuid, enzovoorts. Van 22:00 tot 06:00 uur wordt continue gespuid en is Grave gestremd. Dit alles kan dus enig oponthoud veroorzaken. De scheepvaart wordt daarom aanbevolen om zoveel mogelijk via Weurt te varen. De scheepvaart moet rekeninghouden met wisselende waterstanden op alle stuwpanden als gevolg van het bufferen van water. (DvdM)