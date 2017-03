Schuttevaer Premium Bunkering De Wit bestaat 70 jaar Facebook

Antwerpen 9 maart 2017, 08:00

Bunkering De Wit is een vaste waarde op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. Op stand 409 is het dit jaar extra feest, want het Antwerpse familiebedrijf viert dit jaar haar 70ste verjaardag en is daarmee het oudste bunkerbedrijf in Belgiƫ.