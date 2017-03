Schuttevaer Premium Herbeleef de binnenvaart in oude scheepsruimen Facebook

Antwerpen 8 maart 2017, 15:00

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen is in 2016 van grote kosten gevrijwaard gebleven. De casco's van de schepen bleven intact en werfbeurten waren overbodig. De collectie werd voor circa 5000 euro uitgebreid met boeken, een schilderij, een scheepsmodel en er werden beschermkappen gekocht voor 30 scheepsmodellen.