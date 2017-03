Schuttevaer Premium Meer geld voor binnenvaart in Vlaanderen Facebook

BRUSSEL 4 maart 2017, 15:00

Vlaanderen verhoogt het budget voor vaarwegonderhoud tot 2019 met 17,5% tot 2,25 miljard euro. Het moet ervoor zorgen dat het vervoer over water gemiddeld met 2,8% gaat groeien, zodat het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport in 2030 is gestegen tot 18%.