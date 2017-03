Nautilus stuurt brandbrief over kwestie brugwachters Facebook

‘Gaat de Nederlandse overheid de veiligheid van haar burgers op de weg en op het water in de waagschaal stellen door bedrijven zonder enige expertise aan de knoppen van bruggen en sluizen te laten draaien?' Dat is een van de vragen die de maritieme vakbond Nautilus in een ‘open brandbrief' stelt aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nautilus stelt de gevolgen aan de kaak van de overstap door de provincie Noord-Holland van nautisch dienstverlener ODV naar Trigion. Dat laatste bedrijf is vooral actief op het gebied van beveiliging. Als gevolg van de aanbesteding van vorig jaar gaat een deel van de bediening van de bruggen en sluizen in de provincie over naar Trigion. Dat bedrijf biedt echter veel slechtere arbeidscontracten aan. De lonen gaan met circa 25% omlaag. Bedienend personeel dat niet ingaat op dit aanbod van Trigion komt op straat te staan.

Nautilus spreekt in de open brief, die goed getimed voor de verkiezingen is verstuurd, op de ernstige gevolgen voor de 24 werknemers om wie het gaat. ‘Waarbij de kostenbesparing van de provincie wordt betaald uit de zak van brug- en sluiswachters, die bij de nieuwe werkgever middeleeuwse arbeidsvoorwaarden aangeboden krijgen', aldus de vakbond.

Zonder het bedrijf te noemen neemt de bond het op voor de huidige werkgever ODV Maritiem. ‘Hoe kan het dat een goede werkgever, die jarenlang heeft geïnvesteerd in zijn werknemers door middel van scholing en bovendien goede lonen betaalt, deze aanbesteding verliest van de goedkope aanbieder', is een vraag in de brief aan minister Asscher. ‘Gaat de Nederlandse overheid nu ook zelf de race naar beneden ten koste van de werknemers verder stimuleren?'

Nautilus roept de minister op werk te maken van de kwestie en te zorgen voor ‘gewoon goed werk'. De bond verzoekt de minister te antwoorden vóór 15 maart, de dag van de verkiezingen. (BO)