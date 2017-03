Schuttevaer Premium Dozendans in het oude Loodsgebouw Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 2 maart 2017, 08:00

Het Vlaamse Loodswezen verhuist in juni naar een nieuw pand op de Thonetlaan op de Antwerpse Linkeroever. In het oude Loodsgebouw is men al begonnen met een grootscheepse saneringsoperatie, alleen actuele dossiers verhuizen mee met de 200 ambtenaren die de rivier gaan oversteken.