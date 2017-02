Politie houdt schipper aan voor aanvaring brug Oude Schouw Facebook

Twitter

AKKRUM 27 februari 2017, 08:58

De politie heeft zondagavond 26 februari in Gaarkeuken een schipper aangehouden die eerder op de dag met zijn schip de brug bij Oude Schouw had aangevaren.

De Leeuwarder Courant meldt dat het schip zondagmiddag met een container onder de brug klem was komen te zitten. Met geweld zou de schipper het schip hebben losgekregen en zijn doorgevaren. Buurtbewoners maakten foto's van het ongeval en waarschuwden de politie. De brug bij Oude Schouw raakte in 2014 al eens zwaar beschadigd door een aanvaring en was toen negen maanden buiten bedrijf. Augustus vorig jaar was er opnieuw een aanvaring, toen met minder schade. (BO)