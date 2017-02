Minder bunkers in Rotterdam in 2016 Facebook

In de Rotterdamse bunkersector is in 2016 de verkoop van bunkerolie - brandstof voor de zeescheepvaart - verminderd van 10,6 miljoen m3 naar 10,1 miljoen m3. Dat blijkt uit cijfers van Havenbedrijf Rotterdam.

Ternsund, het eerste zeeschip dat in Rotterdam LNG (vloeibaar aardgas) bunkerde (Archieffoto Havenbedrijf Rotterdam / Ries van Wendel de Joode)

Voor het eerst bunkerde in Rotterdam een zeeschip, de Ternsund, LNG (vloeibaar aardgas). Deze zomer krijgt de haven zijn eigen LNG-bunkerschip.

De verkoop van stookolie verminderde in 2016 van 8,7 naar bijna 8,5 miljoen m3, de gasolieverkoop zakte van 1,6 naar 1,4 miljoen m3 en dieselolie van 167 naar 139 duizend m3. Alleen de afzet van smeerolie nam toe, van bijna 95 naar ruim 96 duizend m3. (DvdM)