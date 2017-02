Rotterdams Sleepanker voor Marjolein Warburg (RPPC) Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 25 februari 2017, 11:23

Marjolein Warburg, scheidend directeur van de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC), ontving donderdag 23 februari van Allard Castelein het sleepanker van Havenbedrijf Rotterdam.

1 / 1 Havendirecteur Allard Castelein onderscheidde Marjolein Warburg voor haar dertien jaar als directeur van de Rotterdam Port Promotion Council. (Foto Roy Borghouts) Havendirecteur Allard Castelein onderscheidde Marjolein Warburg voor haar dertien jaar als directeur van de Rotterdam Port Promotion Council. (Foto Roy Borghouts)

De CEO van het Havenbedrijf wilde met deze onderscheiding namens de directie zijn waardering uitspreken voor de bijdrage van mevrouw Warburg aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Dertien jaar gaf ze leiding aan de RPPC. In die functie was ze verantwoordelijk voor de internationale commerciƫle promotie van de Rotterdamse haven. Per 1 maart gaat ze aan de slag als commercieel directeur van Havenbedrijf Zeeland Seaports.

RPPC

De Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) is in 1933 opgericht onder de naam Stichting Havenbelangen Rotterdam-Europoort. De RPPC fungeert als intermediair voor haar 200 donateurs, bedrijven die actief zijn in en voor de Rotterdamse haven. Namens het Rotterdams havenbedrijfsleven zorgt de RPPC voor de specifieke en algemene promotie van de haven. (DvdM)