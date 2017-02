Zeesluis Farmsum vanaf zaterdag weer continue in bedrijf Facebook

FARMSUM 24 februari 2017, 07:00

Als de weersomstandigheden het toelaten, plaatst Rijkswaterstaat zaterdagochtend 25 februari de deur van zeesluis Farmsum in Delfzijl terug. Hierdoor kan de scheepvaart 's avonds de sluis weer 24 uur per dag passeren. Tot die tijd kan nog alleen bij laagwater worden geschut.

De scharnier die 15 februari kapot ging, is inmiddels uit de sluismuur verwijderd. Op dit moment wordt de nieuwe scharnier in de muur aangebracht.

Voor de scheepvaart is tot en met zaterdag nog een lengte- en dieptebeperking van kracht. Schutten is alleen mogelijk tussen 2,5 uur voor en 2,5 uur na laagwater. Schepen met een diepgang groter dan 3,5 meter dienen 24 uur van te voren contact op te nemen met de sluis over wanneer zij kunnen worden geschut.

Woensdagmiddag 15 februari is een scharnier van één van de sluisdeuren (zijde Eemskanaal) van de zeesluis Farmsum afgebroken. De sluisdeur is direct na het incident eruit getild waarna de herstelwerkzaamheden zijn gestart. Rijkswaterstaat doet nader onderzoek naar de precieze oorzaak van het afbreken van de scharnier. (DvdM)