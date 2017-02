Schade brug Schuilenburg valt mee Facebook

Twitter

Email SCHUILENBURG 17 februari 2017, 08:00

De schade aan de brug bij Schuilenburg (Skûlenboarch) valt mee, volgens Rijkswaterstaat. Bij de aanvaring op 17 januari is de fundering is niet beschadigd, alleen het beweegbare deel met de bijbehorende onderdelen.

De voorbereidingen voor het herstel zijn in volle gang en de aangevaren brug is naar verwachting medio juni dit jaar weer in bedrijf. Rijkswaterstaat zet alternatief vervoer in voor buurtbewoners en andere belanghebbenden die door de afsluiting van de brug aantoonbaar aanzienlijke problemen ondervinden.

Meteen na de aanvaring is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereidingen voor het liften van het bewegende deel van de brug dat werd beschadigd. Maandag 13 januari is begonnen met het herstel van het remmingswerk (de houten beschermingspalen) bij de brug. Deze werkzaamheden zijn eind volgende week afgerond.

Naar verwachting duren de herstelwerkzaamheden enkele maanden. De brug blijft daarom tot medio juni 2017 afgesloten voor het wegverkeer. Het scheepvaartverkeer kan er gewoon langs. (DvdM)