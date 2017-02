Vergroende Nooitgedacht krijgt nieuw baggercontract Facebook

Ook de komende drie jaar baggert de Nooitgedacht van scheepvaartbedrijf BTO uit Sliedrecht in de Rotterdamse haven. Het bijna 50 jaar oude kraanschip dankt zijn nieuwe contract aan een vergroeningslag die het schip onlangs onderging.

Het gaat bij de vergroening onder meer om een nieuwe elektronisch gestuurde elektromotor voor de kraan, een elektrificatie van zowel de voortstuwing als de boegschroef en het installeren van een katalysator voor de uitlaatgasnabehandeling. Het gebruik van GTL (Gas To Liquid) brandstof draagt ook bij aan beperking van de uitstoot.

Het nieuwe contract voor de Nooitgedacht past in het beleid van het Havenbedrijf om nieuwe contracten te verstrekken aan nautische dienstverleners die extra hebben geïnvesteerd in de minimalisering van uitstoot in de Rotterdamse haven.

Onlangs verdiende Bagger & Aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle ook een nieuw baggercontract omdat het de Ecodelta - een hypermodern LNG-aangedreven baggerschip - laat ontwikkelen om in de Rotterdamse haven te gaan baggeren. De komst van het LNG-baggerschip past in het beleid van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te worden.

BTO

De Nooitgedacht (lengte 63 meter, breedte 7,40 meter) baggert in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam in de hoeken van de Rotterdamse havenbekkens waar de schepen van Van der Kamp niet kunnen komen. BTO is met de Nooitgedacht al 14 jaar werkzaam in het havengebied van Rotterdam om onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit te voeren. Dat gebeurt door een elektrisch hydraulisch aangedreven PLM baggerkraan.

De Nooitgedacht is ook uitgerust met een baggermonitoringssysteem, zodat het Havenbedrijf de werkzaamheden op afstand kan volgen. Binnenkort krijgt het kraanschip van de Green Award Foundation het predicaat ‘Gold', de hoogste blijk van waardering van dit keurmerk. (DvdM)