Het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heeft donderdag 9 februari de plannen voor het uitbaggeren van de Elbe van de Noorzee tot Hamburg deels afgekeurd. Helemaal van de baan is het niet, het moet op bepaalde punten worden aangepast.

De aandelen van havenbedrijf HHLA in Hamburg gingen na het bekend worden van het nieuws een kleine 11% omlaag. Sinds september zijn ze 40% in waarde gedaald. Overslagbedrijf Eurogate laat in een persbericht weten te moeten bezien hoe Hamburg haar plek als belangrijke Europese haven kan behouden. ‘Deze problematiek achtervolgt ons al sinds we ons in 1999 in Hamburg vestigden. We moeten maar afwachten hoe onze grote klanten reageren.'

Grote containerschepen kunnen al lange tijd niet voldoende beladen van en naar Hamburg; verder is door de smalle vaargeul op een groot deel eenrichtingsverkeer ingevoerd omdat schepen elkaar niet kunnen passeren. Deskundigen zeggen dat het aanpassen van de plannen, inclusief ter inzage legging en begroep en bezwaar nog eens maximaal twee jaar gaat duren.

Een van de struikelblokken is de aanwezigheid van de beschermde plant Schierlings watervenkel die in Duitsland vrijwel alleen in de Elbe voorkomt. In de politiek wordt gematigd teleurgesteld gereageerd nu de rechtbank de plannen niet compleet heeft afgeschoten. (WdN)