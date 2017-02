Schuttevaer Premium 'Duitsland zet Nederland een hak met Inland Ecdis-plicht' Facebook

ROTTERDAM 7 februari 2017, 16:00

Duitsland zet Nederland een hak met de verplichting om AIS in combinatie met Inland Ecdis gebruiken op alle Duitse vaarwegen, behalve de Rijn. Dat zegt Nick van Haag van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB).

Verplicht op alle vaarwegen behalve de Rijn

Door Marja de Vet

De verplichting geldt sinds 23 december 2016 en niet alle Nederlandse schippers blijken ervan op de hoogte te zijn. Ze lopen kans een bekeuring te krijgen.

Kaartsystemen die niet zijn gebaseerd op Inland Ecdis zijn niet meer toegestaan op alle Duitse vaarwegen, waarvan elektronische vaarkaarten beschikbaar zijn en die vallen onder de Binnenschifffahrtsstrassen-Ordnung, dus ook op de Donau. De Rijn is echter uitgezonderd, omdat daar geen overeenstemming over was in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van Haag: ‘De Nederlandse Rijnvaartcommissarissen hebben zich binnen de CCR met succes verzet tegen invoering van Inland Ecdis als enig toegestane kaartsysteem op de Rijn. Duitsland vond dat niet leuk en nu pakken de autoriteiten ons terug door in de rest van Duitsland alleen Inland Ecdis als kaartsysteem toe te staan.'

Van Haag is heel ongelukkig met de situatie. ‘Het jaagt ondernemers op kosten en het maakt volgens mij niet uit welke elektronische kaart aan boord wordt gebruikt. Het hele idee van AIS is ingevoerd opdat schippers andere schepen kunnen waarnemen. Dat kan op elk kaartsysteem, welke maakt niet uit. Als je een vaargebied bijvoorbeeld op je duimpje kent, heb je voldoende aan een veel simpeler en veel goedkopere kaart. Je kunt AIS echt overal aanhangen, dat maakt niet uit.'

Achterhaald

Het BTB pleitte indertijd bij de invoering van AIS volgens Van Haag ook voor Inland Ecdis als enige kaartsysteem, maar is daar inmiddels van teruggekomen. ‘Inland Ecdis is niet alleen duur, het remt ook de ontwikkelingen op IT-gebied in de binnenvaart', denkt Van Haag. ‘Met Ecdis kun je niet inspelen op nieuwe ontwikkelingen in kaartsystemen en dat is een nadeel. De Ecdis-cellen moeten worden ingevuld door de vaarwegbeheerders en dat is lastig. Er is nog geen ei over gelegd hoe dat precies moet.'

Van Haag weet niet hoeveel Nederlandse schippers een ander kaartsysteem dan Ecdis hebben. ‘Ik heb de indruk dat het er meer zijn dan tot nu toe werd aangenomen.' Koninklijke BLN-Schuttevaer gaat er van uit dat 90 tot 95% van de Nederlandse schippers Inland Ecdis aan boord heeft.

Correct invullen

AIS (Automatic Identification System) is sinds 1 december 2014 verplicht op de Rijn (zonder Inland Ecdis dus) en werd in de loop van 2015 in de rest van Duitsland verplicht gesteld. Schippers kunnen niet alleen worden bekeurd voor het niet aan boord hebben van het verplichte Inland Ecdis-systeem buiten de Rijn. Ze zijn zelf ook overal verantwoordelijk voor het juist ingevuld zijn van zowel hun statische als hun dynamische gegevens in de AIS-transponder. De statische gegevens, zoals naam van het schip, kan alleen de leverancier wijzigen. De dynamische gegevens, zoals plaats van herkomst en bestemming, moeten door de schipper correct zijn ingevuld.