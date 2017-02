Schuttevaer Premium ‘Verdienmodel havens is binnenkort achterhaald' Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 5 februari 2017, 08:00

Havens moeten slimmer, schoner en veiliger worden. Ook moeten havenbedrijven nieuwe verdienmodellen bedenken en kunnen ze er vanuit gaan dat reders en verladers steeds vaker hun keuze voor een haven niet ver van tevoren willen vastleggen, maar last minute de aanloophaven aanpassen.

1 / 1 De containerstroom zwelt ook de komende jaren nog aan, maar de groei is vooral te danken aan containerisering van bulklading. (Foto Erik van Huizen) De containerstroom zwelt ook de komende jaren nog aan, maar de groei is vooral te danken aan containerisering van bulklading. (Foto Erik van Huizen)

Protectionisme en nearshoring bedreigen overslagvolume

‘Overslagvolume sinds crisis structureel lager'

Door Erik van Huizen

Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zei onlangs op de Nationale Havenconferentie in Den Haag dat er veel moet gebeuren om de havens toekomstbestendig te maken. Zo moet meer werk worden gemaakt van de energietransitie - ‘geen woorden maar daden' - is hij ervan overtuigd dat er in het achterland genoeg hubs liggen, maar plaatst hij vraagtekens bij het functioneren ervan en komt innovatie onvoldoende van de grond. Hij noemde de kansen voor het slimmer maken van de havens via bijvoorbeeld het Internet of Things geweldig, maar er gebeurt nog steeds te weinig, of het gaat te traag.

Dat geldt niet alleen voor het slimmer maken van de zeevaart via het Maritime Single Window, maar ook voor vergroening van de binnenvaart. Frequin snapte dat milieu-investeringen voor veel binnenvaartondernemers hoog zijn, maar wees er ook op dat de vanzelfsprekendheid voor de verduurzaming van binnenvaartschepen er nog niet is. ‘De vrachtwagen wordt steeds schoner. En als je dan als binnenvaart pas na 30 of 40 jaar gaat vernieuwen, dan begin je achter te lopen.'

Niet nieuw

Ook prof. dr Theo Notteboom waarschuwde de havenbeheerders tijdens het congres. Ondanks een tijdelijke piek in 2010, stagneert de overslag sinds 2008. De stijging van de volumes ligt sindsdien percentueel lager dan van het Bruto National Product (BNP). Een trendbreuk, volgens Notteboom, want voor de wereldwijde crisis in 2008 lag dit percentage altijd hoger. En dan doen de Nederlandse havens het gemiddeld nog beter dan de Europese havens.

Binnen Europa blijft het belang van containers stijgen. In acht jaar tijd steeg de containeroverslag met 20%, terwijl de overslag van droge bulk met 20% daalde en de overslag van vloeibare bulk 10%. In de Antwerpse havens zijn de cijfers nog duidelijker. De overslag van droge bulk daalde daar sinds 2008 met 50%. De overslag van vloeibare bulk steeg daarentegen met 70% naar 70 miljoen ton. Rotterdam slaat jaarlijks 120 miljoen ton vloeibare bulk over.

Wel is de verwachting dat de groei in de containervaart grotendeels moet komen uit het toenemende vervoer van bulkgoederen in containers en niet in de groei van consumentenproducten. Dat komt voor een deel door nearshoring, de trend dat fabrikanten steeds vaker dichterbij de klanten gaan produceren in plaats van in verre landen (offshoring).

Notteboom wees wat betreft de prognoses voor de overslagcijfers nog op een menselijk trekje. ‘Als het goed gaat met de overslag, dan zijn de prognoses altijd veel hoger dan in een tijd dat het slechter gaat.'

Direct effect

Havens krijgen volgens Notteboom in de toekomst ook steeds vaker te maken met zaken die onmiddellijk een groot effect hebben. Dat geldt onder meer voor de containervaart. De rederijen en schepen zijn zo groot geworden dat het wegvallen van één enkele dienst al grote gevolgen heeft voor een haven.

Ook heeft de sluiting van een productiefaciliteit, zoals de staalindustrie of een raffinaderij, een grote impact op de haven. Evenals de beperking van het vrijhandelsverkeer, zoals de Amerikaanse president Donald Trump voorstaat.

Notteboom wees ook op het toenemende aantal landroutes voor goederenvervoer, zoals de Nieuwe Zijderoute, een spoorverbinding van China naar West-Europa. De volumes via de Zijderoute zijn nu nog beperkt. Vorig jaar ging er 46.000 teu door Kazachstan. De route wordt vooral gezien als alternatief voor luchtvracht. Maar volgens Notteboom heeft de Zijderoute potentie om in de toekomst hard te gaan groeien.

Ook treinvervoerder DB Cargo heeft de focus voor investeringen inmiddels verlegd van het westen naar het oosten. ‘Het westen stabiliseert en het oosten groeit', zei Aart Klompe van DB Cargo. ‘En wij investeren waar we geld kunnen verdienen, en dat is het oosten.'

Naar Europa

Een van de verladers die gebruik wilde gaan maken van de Nieuwe Zijderoute is Samsung. Het technologiebedrijf zou printers over het spoor van China naar Europa gaan vervoeren. Omdat Hewlett Packard de printerdivisie van Samsung kocht, ging dit niet door. Logistiek directeur Robert van der Waal van Samsung wees er ook op dat Samsung steeds meer aan nearshoring doet. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft al drie fabrieken in Europa en daar komt binnenkort een vierde bij voor autoaccu's.

Van der Waal maakte zich wel zorgen over de marktomstandigheden in de containervaart, waar overnames van en samenwerking tussen rederijen aan de orde van de dag zijn. ‘Er blijven dan voor ons misschien te weinig partijen over voor een goede tender. Ik kan de rederijen dan niet meer onder druk zetten.'

Professor Notteboom meent echter dat een eventueel gebrek aan concurrentie zich vanzelf oplost. De prijzen gaan dan stijgen en dan komt er weer ruimte voor nieuwe toetreders in de containermarkt.

Verdienmodellen

De zeehavens moeten volgens Notteboom nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Nu zijn de belangrijkste inkomstenbronnen nog havengelden en grondverkoop. Maar het ligt voor de hand dat rederijen in de toekomst steeds vaker afstappen van vaste aanlopen. Hij noemde het een ‘havenblind logistiek systeem', waarin de keuze voor een bepaalde haven niet langer vastligt, maar op het allerlaatste moment wordt bepaald.