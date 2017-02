Schuttevaer Premium Main-Donaukanaal vanwege ijsgang nog lange tijd gestremd Facebook

Email NURNBERG 3 februari 2017, 15:00

Het Main-Donaukanaal is tussen Bamberg en Kelheim vanwege de dikke laag ijs waarschijnlijk nog langere tijd gestremd. Inmiddels dooit het overdag weer in het gebied, maar dat heeft niet genoeg effect op de dikke ijslaag van zo'n 80 centimeter. Ook ligt een nieuwe inval van de winter in het verschiet.

Donau-Kanaal. ‘Het kanaal is helemaal bevroren en het ziet ernaar uit dat deze situatie niet snel verandert', meldt het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nürnberg. ‘De temperatuur is weliswaar gestegen, maar het dooien van het ijs heeft tijd nodig. Ook komt er een nieuwe periode met lage temperaturen aan.'

Geen ijsbrekers

Het WSA Nürnberg wil wel ijs gaan breken op het kanaal, maar er zijn geen ijsbrekers beschikbaar. Het WSA heeft zelf één ijsbreker en kan er vier ‘lenen' van de buren. Deze zijn nu echter nog bezig met het breken van ijs op de Main en Donau waar eenzelfde situatie geldt als op het Main-Donaukanaal. ‘Pas als hier het ijs weg is, kunnen we beginnen met het breken van ijs op het Main-Donaukanaal. Wij treffen inmiddels wel voorbereidingen om het de ijsbrekers zo makkelijk mogelijk te maken. Zo wordt het ijs dat aangevroren zit op de torens van de sluizen met hete lucht verwijderd en houden vakmensen de elektronica en andere apparatuur van de sluizen goed in de gaten.'

Het WSA Nürnberg durft geen uitspraken te doen wanneer de scheepvaart tussen Bamberg en Kelheim weer hervat kan worden. Bijkomend probleem is dat bij het ijsbreken het ijs zich vanwege de aanzuigende werking van het schutten, bij de invaart van de sluizen gaat ophopen. Dat kan weer tot nieuwe problemen leiden. (EvH)