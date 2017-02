Bouwkuip Flevokust leeg voor havenaanleg (video) Facebook

Twitter

Email LELYSTAD 2 februari 2017, 10:49

Flevoland's gedeputeerde Jan-Nico Appelman pompte woensdag 1 februari het laatste water uit de bouwkuip van Flevokust. Nu de bouwkuip is drooggelegd, kan het vullen met zand beginnen en ontstaat er weer een nieuw stuk Flevoland. Een belangrijke mijlpaal in de aanleg van de haven is hiermee bereikt.

Door het droogleggen van Flevokust heeft de provincie Flevoland ook nieuwe contouren gekregen. De kade in het IJsselmeer is nu onderdeel van het Flevolandse landschap en is in de toekomst ook op kaartmateriaal te zien.

Het leegpompen van de bouwkuip gebeurde tijdens een feestelijk moment onder toeziend oog van de partijen die tot nu toe bij de plannen en uitvoering betrokken zijn. Zij voeren met een schip naar de toekomstige haven en konden het terrein zo van alle kanten bekijken.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is trots op wat de provincie samen met gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en andere partijen heeft bereikt: ‘De plannen worden nu werkelijkheid. We zien het voor onze ogen gebeuren en dat is prachtig. Met Flevokust verbinden we de Flevolandse agrariërs en andere exportbedrijven met afnemers in Nederland en de rest van de wereld. De nieuwe haven brengt bedrijvigheid en banen. Bovendien is het een motor voor andere ontwikkelingen. Flevokust is ook het begin van nog veel meer.'

Kade en golfbreker

Aannemer Gebr. Van der Lee is eind oktober 2016 begonnen met de aanleg van de haven. Nu het laatste water uit de bouwkuip is gepompt, gaat de aannemer verder met het vullen van de bouwkuip met zand. Nadat het zand ingeklonken is, kan het terrein ingericht worden. De komende maanden worden ook de golfbreker, de vaarweg en de wegontsluiting van de overslaghaven aangelegd.

Flevokust haven is een nieuwe multimodale overslaghaven met containerterminal en bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Flevokust haven versterkt de logistieke positie en de concurrentiekracht van ondernemers en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de economie in de regio. (DvdM)