Overal waar u vaart: Varen doe je Samen

Nieuws van de regiocoördinator

Eindelijk schijnt de zon en krijg ik een beetje voorjaarsgevoel. Maar gelijk krijg ik dan ook visioenen over een vaarweg met enorme drukte, doordat de recreatievaart in alle hevigheid losbarst. Dat is dan ook de reden dat ik mij inzet voor het vierde convenant met ‘Varen doe je samen’.