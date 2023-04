Overal waar u vaart: Na een winter die toch niet kwam en meer

Nieuws van de regiocoördinator

Lange tijd was het een discussie of er nu nieuwe kunstwerken (bruggen e.d.) bij moesten komen of dat er geld naar onderhoud moest. De stikstofcrisis lijkt nu alles een beetje op zijn kop te hebben gezet. Waar tot voor kort nog werd geroepen om nieuwe infrastructuur, lijkt er nu ineens meer aandacht te komen voor onderhoud. Er begint van alles te verschuiven in de budgetten.