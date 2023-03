Overal waar u vaart: Is de burger er klaar mee?

Nieuws van de regiocoördinator

Een van de weinige voordelen van een gevorderde leeftijd is dat er vaak een vorm van herkenning is. Je kunt veel op eigen ervaring baseren. Afhankelijk van je rol in de maatschappij moet je veel of weinig keuzes maken. Een paar mensen op deze aardbol weten die dans te ontspringen. Kenmerkende voorbeelden uit deze tijd zijn Vladimir Poetin en Kim Jong Un. In Nederland werkt het vooralsnog gelukkig anders.