Een dag bij Havendienst IJmuiden: ‘Morgen begint het gegoochel weer’

Krijsende meeuwen, ronkende motoren, vislucht en dieseldamp; de zeehaven van IJmuiden hult zich in een mengelmoes van geuren en geluiden. Aan het einde van de Halkade huist het kantoor van Zeehaven IJmuiden NV. De zeehaven haalt omzet uit de visafslag, havengelden en de verhuur van grond en vastgoed. De havendienst is verantwoordelijk voor de havengelden en daarmee voor de helft van de omzet. Een dag meekijken met de havendienst is een dag op de kades.