Containerkranen Bremerhaven zo hoog als Rembrandttoren

13 april 2021, 10:00

De containerterminal van Eurogate-MSC in Bremerhaven heeft twee nieuwe containerkranen in gebruik genomen. Ze zijn 135 hoog, zo hoog als de Rembrandttoren in Amsterdam en de Haagse toren in de binnenstad van Den Haag.