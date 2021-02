Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Klare taal Facebook

‘Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied.’ Deze zin is geknipt en geplakt van een overheidswebsite en ik vind het bijna poëzie. Deze column gaat over de mooie woorden die ambtenaren bedenken ter verduidelijking van hun werkzaamheden. Sprak ik vroeger voornamelijk het jargon van boord, inmiddels is mijn woordenschat gegroeid met een hoeveelheid woorden waarvan ik constant denk: ‘Wat zouden ze toch bedoelen?’