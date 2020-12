Schuttevaer Premium ‘Grote rivieren worden steeds grilliger’ Facebook

BERLIJN 27 december 2020, 10:00

Hoeveel water staat er vandaag en wat is de situatie volgende week? Dat zijn vragen die cruciaal zijn voor de Rijnvaart. Want de Pegels staan regelmatig onheilspellend laag. Zo laag als in 2018 zou het in 2020 niet worden, voorspelde Andreas Wagner van de website pegeldeutschland.de afgelopen nazomer. En hij kreeg gelijk, maar hij signaleert op de Rijn wel een blijvend probleem.