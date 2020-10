Schuttevaer Premium Extra havengeld Terneuzen na protest schipper van de baan Facebook

Terneuzen 11 oktober 2020, 06:50

Het voornemen van de gemeente Terneuzen om het havengeld bij langer liggen dan drie dagen met 50 procent te verhogen, is van de baan. En dat is mede te danken aan de brief die schipper Gerhard Kreuze van de Elly aan de burgemeester schreef.