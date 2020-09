Schuttevaer Premium Belang binnenvaart bij North Sea Port neemt fors toe Facebook

Vlissingen 15 september 2020, 15:00

In North Sea Port blijft het vervoer van goederen naar het achterland via de binnenvaart verder toenemen. Met een stijging van 4% komt dit vervoer uit op maar liefst 58%. Dat blijkt uit het tweede onderzoek dat de haven verrichtte bij bedrijven in het hele grensoverschrijdende havengebied.