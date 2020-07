Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Er gebeurt wat in Brabant Facebook

Twitter

Dordrecht 14 juli 2020, 17:41

De materialen voor een nieuwe aanlegplaats en autosteiger in de haven van Oss zijn ter plaatse geleverd. Jarenlang is, met name door de afdeling De Amer, gevraagd om betere voorzieningen voor de schepen en hun bemanningen in de haven van Oss.