Stremming Dortmund-Emskanaal volgende week verholpen

Dankzij de Binnenvaart, die innovatief is en rond vaart over de Weser of Hebrum.

De Kali van Haldensleben gaat ook via de Weser of Nederland, hier zijn natuurlijk extra kosten aan verbonden, dus geheel probleemloos is het niet.

Ben wel benieuwd wie de kosten van de Brug gaat betalen, is dit de veroorzaker of komt het weer op het bordje van de belastingbetaler.

Het zou normaal zijn dat een Schip minimaal W.A. verzekerd is.