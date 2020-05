Schuttevaer Premium ‘Nieuwe sluiskolk bij Eefde voor veel bedrijven van levensbelang’ Facebook

Anne-Ruth Scheijgrond van Combi Terminal Twente (CTT) was intensief betrokken bij de lobby voor aanleg van de onlangs in gebruik genomen tweede sluiskolk bij Eefde. Zowel voor CTT als voor veel andere bedrijven rond het Twentekanaal is de tweede kolk van levensbelang, weet Scheijgrond. Des te vervelender was het daarom dat er zich de eerste weken al een paar storingen voordeden en niet alles was afgewerkt zoals het hoort. Ook staan er nog wel wat andere wensen op het lijstje voor de scheepvaart van en naar Twente.