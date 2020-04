Schuttevaer Premium Baggerdump Wilhelminasluis in Museumhaven Den Helder Facebook



DEN HELDER 20 april 2020, 13:43

Schippers en omwonenden woedend over ‘illegale’ baggerstort Gemeente: ‘Voor ons is bagger van klasse B schoon genoeg’ Door Paul Schaap Tot grote woede van de schippers in en omwonenden van Museumhaven Willemsoord is Beens Dredging begin april in deze haven, in opdracht van de gemeente Den Helder, gestart met het storten van 6.000 kuub vervuilde bagger….